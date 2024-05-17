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21:38, 17 мая 2024Спорт

Получивший тяжелую травму вратарь ЦСКА перенес операцию

Получивший тяжелую травму головы вратарь ЦСКА Тороп успешно перенес операцию
Владислав Тороп

Владислав Тороп. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Получивший тяжелую травму головы вратарь ЦСКА Владислав Тороп успешно перенес операцию. Об этом пишет Telegram-канал «Мутко против».

Голкипера оперировали в больнице Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова. Все прошло без осложнений. Теперь 20-летнему вратарю предстоит восстановление в течение нескольких месяцев.

Тороп получил перелом лицевых костей в полуфинальном матче Кубка России против «Зенита», в котором армейцы уступили команде из Санкт-Петербурга в серии пенальти и вылетели из турнира. Повреждения стали следствием столкновения головами с защитником «Зенита» Нуралы Алипом.

16 мая стало известно, что Алип принес извинения Торопу за нанесение тяжелой травмы. «Я бы хотел от всей души пожелать ему здоровья. Очень сожалею и переживаю, что это произошло», — заявил футболист. Он добавил, что шел на мяч и не хотел намеренно причинять вред сопернику.

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      Илья Костин
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