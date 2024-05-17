Получивший тяжелую травму вратарь ЦСКА перенес операцию

Получивший тяжелую травму головы вратарь ЦСКА Тороп успешно перенес операцию

Получивший тяжелую травму головы вратарь ЦСКА Владислав Тороп успешно перенес операцию. Об этом пишет Telegram-канал «Мутко против».

Голкипера оперировали в больнице Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова. Все прошло без осложнений. Теперь 20-летнему вратарю предстоит восстановление в течение нескольких месяцев.

Тороп получил перелом лицевых костей в полуфинальном матче Кубка России против «Зенита», в котором армейцы уступили команде из Санкт-Петербурга в серии пенальти и вылетели из турнира. Повреждения стали следствием столкновения головами с защитником «Зенита» Нуралы Алипом.

16 мая стало известно, что Алип принес извинения Торопу за нанесение тяжелой травмы. «Я бы хотел от всей души пожелать ему здоровья. Очень сожалею и переживаю, что это произошло», — заявил футболист. Он добавил, что шел на мяч и не хотел намеренно причинять вред сопернику.