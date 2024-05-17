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07:50, 17 мая 2024Спорт

Популярный российский певец рассказал о подставе Валиевой

Певец Дмитриенко заявил, что подставил фигуристку Валиеву совместным фото

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Популярный российский певец Ваня Дмитриенко в интервью шоу «Макарена» во ВКонтакте рассказал об отношениях с фигуристкой Камилой Валиевой.

Исполнитель вспомнил, как в 2022 году в сети распространилось фото, где он держал спортсменку за руку. Он подчеркнул, что хотел поддержать Валиеву в тот момент, однако вместо этого подставил ее. «Ей в тот момент нужно было, наоборот, избавиться, а получилось так, что я стал виновником», — добавил Дмитриенко.

17 февраля стало известно, что Валиева выпустит песню с популярной российской исполнительницей Mia Boyka. Позднее было объявлено, что фигуристка станет ведущей шоу на Первом канале.

29 января Спортивный арбитражный суд отстранил Валиеву на четыре года за применение допинга. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, спортсменка не смогла доказать, что принимала запрещенный препарат триметазидин, который был обнаружен в ее пробе, неумышленно.

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      Анастасия Борисова
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