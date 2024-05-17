Президент Мексики призвал молодежь читать Гоголя и Толстого

Президент Мексики призвал молодежь читать Гоголя, Достоевского и Толстого

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал молодежь начать читать произведения российских писателей Николая Гоголя, Льва Толстого, а также Федора Достоевского. Об этом он сообщил в социальной сети X.

«Для молодежи. При всем уважении к TikTok и соцсетям ничто не сравнится с чтением хорошей книги», — написал глава государства.

В список произведений, рекомендованных президентом Мексики, вошли «Тарас Бульба» Гоголя, «Преступление и наказание» Достоевского, «Война и мир», «Церковь и государство», «В чем моя вера?» и «Царство Божие внутри вас» Толстого.

Помимо этого, Лопес Обрадор посоветовал подрастающему поколению изучить работу Владимира Ленина «Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции», а также трактат флорентийского государственного деятеля Никколо Макиавелли «Государь».

В список рекомендованных произведений президента Мексики также попали автобиография политического деятеля ЮАР Нельсона Манделы «Долгая дорога к свободе» и произведение лидера борьбы Кубы за независимость Хосе Марти «Наша Америка».

В основном произведения, которые были рекомендованы главой Мексики, посвящены истории страны до испанской колонизации, борьбе за независимость, а также становлению государства.

Ранее стало известно, что порядка 170 редких изданий книг русских писателей украли из библиотек Европы.