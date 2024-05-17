Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем в области спорта

Владимир Путин заявил о важности сотрудничества с Китаем в области спорта

Президент России Владимир Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем в области спорта. Его слова приводит РИА Новости.

«Наше взаимодействие здесь только повышает наши возможности, причем это важно и в спорте высоких достижений, это важно и на уровне физической культуры и массового спорта», — заявил Путин. Глава государства также отметил, что Россия и Китай являются великими спортивными державами.

Российский лидер находится с визитом в Китае в 75-ю годовщину установления дипломатических отношений между государствами. После переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Путин заявил, что одной из главных тем их закрытой встречи стало развитие всеобъемлющего сотрудничества стран.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили россиянам выступать на соревнованиях по рекомендации Международного олимпийского комитета. Позднее часть ограничений была снята, ряд спортсменов получил право принимать участие в турнирах в нейтральном статусе.

