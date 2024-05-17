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13:54, 17 мая 2024Спорт

Путин высказался об олимпийском перемирии

Путин об олимпийском перемирии: Запад сам нарушает принципы в отношении России

Фото: Manon Cruz / Reuters

Президент России Владимир Путин высказался о предложении Запада об олимпийском перемирии. Его слова приводит РИА Новости.

Путин заявил, что западные страны сами нарушают принципы олимпизма, в том числе не допуская россиян на Игры с флагом и гимном. «В нашем отношении нарушают, а хотят, чтобы мы исполняли те правила, которые нам диктуют... Дорогие друзья, так далеко не уедем», — заключил глава государства.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на остановку конфликтов в мире на время проведения Олимпиады в Париже. Он отметил, что приложит максимум усилий для реализации этой идеи, в чем ему помогут международные партнеры, в том числе лидер Китая Си Цзиньпин.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на индивидуальных соревнованиях турнира в нейтральном статусе.

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      Дарья Коршунова
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