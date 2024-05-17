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14:30, 17 мая 2024Путешествия

Пьяный россиянин устроил дебош и забаррикадировался в ванной отеля Таиланда

The Pattaya News: пьяный россиянин устроил дебош в отеле Паттайи

Фото: John Danow / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде россиянин оказался под арестом после того, как устроил дебош в отеле. Об этом сообщил портал The Pattaya News.

Инцидент произошел вечером 11 мая в одном из отелей Паттайи. Как пишет издание, иностранец 30-35 лет выглядел так, будто он был пьян или в состоянии психического расстройства. Сначала мужчина в ярости выхватил мобильный телефон у местного жителя, а когда гаджет вернули владельцу, забаррикадировался в ванной отеля.

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Россиянин начал кричать и скандалить. Прибывшая на место происшествия полиция попыталась договориться с дебоширом, но их усилия были безуспешными. Тогда правоохранители вынудили нарушителя выйти из ванной с помощью перцового баллончика и взяли его под стражу. Мужчине предъявили обвинения в хулиганстве и нарушении общественного порядка.

Ранее на Пхукете двое вымогателей похитили россиянку ради денег. Они надели девушке мешок на голову, связали и избили ее.

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      Мария Борисова
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