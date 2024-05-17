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09:08, 17 мая 2024Экономика

Раскрыты сроки запуска производства российских электромобилей

Глава «Камы» Поваразднюк: запуск производства машин «Атом» намечен на 2025 год

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Запуск серийного производства российских электромобилей «Атом» на заводе «Москвич» намечен на третий квартал 2025 года. Такие сроки раскрыл генеральный директор компании «Кама» Игорь Поваразднюк, его слова приводит РИА Новости.

В настоящее время «Кама» продолжает заниматься разработкой этого электромобиля. В следующем году, как уточнил Поваразднюк, на заводе «Москвич» намерены постепенно наращивать объемы производства машин «Атом».

Темпы роста выпуска во многом будут зависеть от спроса на внутреннем рынке. Кроме того, на ситуацию будет влиять то, «как предзаказы будут конвертироваться в выдачу автомобилей», пояснил глава «Кама». «Поэтому точную цифру пока не озвучиваем по прогнозам по 2025 году», — заключил Поваразднюк.

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Электромобиль «Атом» будет способен разгоняться до 100 километров в час за восемь секунд. Запас хода этой машины составит 500 километров. По уровню комфорта «Атом» будет соответствовать В классу (малогабаритные электромобили). Дизайн электромобиля на первоначальном этапе разрабатывался совместно с итальянским дизайн-бюро Torino Design, специалисты которого до этого сотрудничали в том числе с McLaren, BMW, Maserati и Ferrari.

В середине апреля 2023 года гендиректор «Москвича» Дмитрий Пронин заявил о начале работы над первым российским электромобилем. На тот момент, как уточнял он, завод занимался разработкой универсальной платформы, включающей отечественную компонентную базу — электродвигатель, батареи и редуктор.

В октябре в «Каме» рассказали, что бронь на первую партию машин к тому времени оставили 35 тысяч человек, которые заплатили за эту услугу по 7 тысяч рублей. В середине мая ТАСС со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева сообщил, что к производству электромобилей «Атом» решили привлечь китайских партнеров.

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      Анатолий Акулов
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