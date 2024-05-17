Россиянам объяснили отказы в шенгенских визах

РСТ: отказы в шенгене могут быть связаны с неверно оформленными документами

Страны Шенгенской зоны могут не выдавать россиянам визы из-за неверно оформленных документов. Так статистику отказов объяснили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Директор департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветта Вердиян отметила, что количество выданных россиянам многократных шенгенских виз снизилось, однако процент отказов с прошлого года не вырос. «Как правило, 90 процентов отказов связано с тем, что туристы занимались этим самостоятельно и что-то не учли», — пояснила она, посоветовав оформлять документы с помощью специалистов.

Вердиян добавила, что среди наиболее лояльных к россиянам европейских стран — Италия, Франция, Венгрия, Швейцария и Испания. По ее словам, процесс оформления шенгена занимает в среднем месяц-полтора.

Ранее в АТОР посчитали, что россиянам стали в семь раз чаще по сравнению с допандемийным периодом отказывать в шенгенских визах. При этом доля выдаваемых мультивиз сократилась на треть.