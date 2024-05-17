Российские врачи удалили опухоль 101-летнему пациенту

Хирурги из Ростова-на-Дону удалили опухоль 101-летнему ветерану

Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии, находящегося в Ростове-на-Дону, удалили опухоль 101-летнему пациенту. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НМИЦ.

По данным издания, хирурги провели операцию, вследствие которой удалили у пациента большое новообразование кожи, которое достигало размеров восемь на восемь сантиметров.

По словам мужчины, несколько месяцев назад он заметил покраснения и язвы на задней поверхности голени. При этом наружные медикаменты ветерану не помогали.

После операции россиянин уже идет на поправку и, находясь в палате, может самостоятельно передвигаться. Известно, что в молодости пациент прошел боевой путь от Смоленской области до Берлина без тяжелых ранений.

Ранее в мае в России нашли способ сохранить голос после операций на щитовидной железе. Выяснилось, что медики с помощью данного метода добиваются сохранения наружной ветви верхнего гортанного нерва.