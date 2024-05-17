Российский стилист назвал плиссированную юбку трендом сезона

Стилист Надирян назвал плиссированную мини-юбку модным трендом весны и лета

Стилист Алеко Надирян в Telegram назвал россиянкам модный тренд весны и лета 2024 года.

«Обращаю ваше внимание, что в этом сезоне эстетика school girl вперемешку с вайбами офисной сирены и нотами теннискора достигли пика популярности. А значит, самое время доставать плиссированные мини-юбки», — заявил эксперт.

Свои слова специалист проиллюстрировал снимками инфлюэнсеров, которые примерили упомянутый предмет гардероба в нейтральных оттенках. Так, модели предстали в белых, серых и бежевых плиссированных мини-юбках, сочетая их с бомберами, кардиганами, пиджаками и куртками.

«Самые актуальные модели, на мой взгляд, — однотонные серые, белые и в строгую клетку. Носить можно как в расслабленных ансамблях с футболками и майками, так и с деловыми рубашками и жакетами», — подчеркнул он.

Ранее в мае стилист Алеко Надирян назвал россиянкам самый противоречивый модный тренд весны 2024 года. Речь шла о брюках капри, которые эксперт описал как «беспощадно режущие ногу штанишки из 1990-х годов».