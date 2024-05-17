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10:31, 17 мая 2024Спорт

В Госдуме оценили запреты для россиян на Олимпийских играх-2024

Журова: в МОК дошли до абсурда и хотят стереть все ассоциации с Россией на Играх

Фото: Daniel Cole / Reuters

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила запреты для россиян на Олимпийских играх-2024. Ее слова приводит ТАСС.

По мнению Журовой, в Международном олимпийском комитете (МОК) дошли до абсурда и хотят, чтобы все привыкли к отсутствию россиян. «Везде будет запрет российской символики, болеть тоже запретят. Они хотят убрать и стереть любые ассоциации с Россией на Олимпиаде, хотят, чтобы мы сами отказались туда ехать», — заявила она.

Журова отметила, что организаторы не могут запретить выступать спортсменам, так как это нарушение хартии, но создают невыносимые условия. «Журналист достанет флаг или что-то похожее на флаг страны, то могут визы лишить, депортировать — да все, что угодно», — заключила депутат.

Ранее стало известно, что МОК запретил российским журналистам использовать символику страны на Олимпийских играх-2024. Репортеры будут обязаны соблюдать те же правила, что были выдвинуты для нейтральных атлетов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на индивидуальных соревнованиях турнира в нейтральном статусе.

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