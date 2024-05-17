Российским журналистам запретили использовать символику страны на Играх-2024

МОК запретил российским журналистам использовать символику страны на Играх-2024

Российским журналистам запретили использовать символику страны на Олимпийских играх-2024 в Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК).

«К сотрудникам медиа предъявляются такие же требования, как и к нейтральным спортсменам», — заявил представитель МОК.

Россияне и белорусы смогут принять участие в Играх-2024, которые пройдут с 26 июля по 11 августа, в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии, не будут допущены на турнир. Кроме того, в Париже не будет представителей командных видов спорта двух стран.

Россияне и белорусы смогут посетить церемонию открытия Олимпиады. При этом им запрещено участвовать в параде делегаций.