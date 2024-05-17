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19:01, 17 мая 2024Бывший СССР

В Харьковской области заявили о приближении взятия Волчанска ВС России

Ганчев: ВС России находятся на пороге взятия Волчанска, идут сложные бои

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России находятся на пороге взятия Волчанска, в городе идут сложные бои. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.

Ганчев рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области. По его информации, в результате наступления российские военные взяли под контроль более 200 квадратных километров территории региона.

«Бои продолжаются, можем сказать, что каждая отвоеванная улица — результат серьезных и сложных сражений», — заявил глава Харьковской ВГА. Он добавил, что помимо приближения взятия Волчанска ВС России добились успехов на купянском направлении в районе Боровой.

Ранее командир батальона ударных БПЛА 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко предсказал сложные два месяца для ВСУ под Харьковом. Он подчеркнул, что российские войска продолжат искать уязвимости в линии фронта.

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      Юрий Леонов
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