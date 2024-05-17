В Китае заявили об ответственности США за конфликт на Украине

МИД КНР: США несут ответственность за конфликт на Украине

США несут ответственность за конфликт на Украине, так как Вашингтон не стремится урегулировать кризис, а «занимается поиском врагов». Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

«США со своим мышлением холодной войны несут неснимаемую ответственность за возникновение и обострение украинского кризиса», — рассказал представитель ведомства.

Ван Вэньбинь также указал, что Соединенные Штаты пытаются «вбить клин между Китаем и Европой». Дипломат также рекомендовал американской стороне перейти к практическим мерам урегулирования конфликта.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай считают верным политическое урегулирование как единственно возможный путь к завершению конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что рассчитывает на «скорейшее восстановление мира и стабильности на европейском континенте».