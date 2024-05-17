В МОК сделали заявление о возможном отстранении Хачанова от Олимпиады

МОК примет решение о допуске Хачанова на ОИ после рассмотрения списков от ATP

В Международном олимпийском комитете (МОК) сделали заявление о возможном отстранении российского теннисиста Карена Хачанова от Игр-2024. Комментарий организации приводит ТАСС.

В МОК рассказали, что ответственным за проведение мужских соревнований на ОИ являются Международная федерация тенниса и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP). «Международные федерации должны будут предоставить список отобравшихся и отвечающих требованиям спортсменов. Затем МОК рассмотрит эти списки для принятия окончательного решения о допуске по видам спорта», — подчеркнуто в сообщении.

9 мая Хачанов опубликовал в соцсетях фото с георгиевской лентой. После этого некоторые пользователи пожаловались на действия теннисиста в МОК.

По условиям допуска россиян к Играм-2024 в Париже георгиевская лента является запрещенным символом. Согласно критериям МОК, она нарушает принцип нейтрального статуса российских спортсменов.