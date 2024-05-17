Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:07, 17 мая 2024Бывший СССР

ВСУ превратили здание психбольницы в опорный пункт

РИА Новости: ВСУ превратили психбольницу в Харьковской области в опорный пункт

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили в опорный пункт психиатрическую больницу в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского военнослужащего.

По словам военного, украинская армия разместила свой опорный пункт в психбольнице, расположенной в харьковском селе Стрелечья. Боекомплект ВСУ разместили в лифтовой шахте, чтобы в случае подрыва личный состав остался невредим.

Собеседник агентства также утверждает, что украинские военные оставили в здании прирученных бездомных животных. При отходе психбольница была подорвана, одну собаку удалось спасти.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Путин объяснил цели российского наступления под Харьковом. Штурмовать город пока не будут

      Российские врачи удалили опухоль 101-летнему пациенту

      Активы Danone в России продали инвесторам

      ВСУ превратили здание психбольницы в опорный пункт

      Кулеба отказался отвечать на вопрос об участии Турции и Китая в мирном саммите

      Россиянам раскрыли страны ЕС, которые чаще отказывают в шенгене

      Забивший до смерти солистку российской группы арестован

      Российским ракетчикам пришли письма из Вашингтона

      Индекс Мосбиржи подскочил до максимума с февраля 2022 года

      В Британии заявили о значительном численном преимуществе российской армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше