РИА Новости: ВСУ превратили психбольницу в Харьковской области в опорный пункт

Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили в опорный пункт психиатрическую больницу в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского военнослужащего.

По словам военного, украинская армия разместила свой опорный пункт в психбольнице, расположенной в харьковском селе Стрелечья. Боекомплект ВСУ разместили в лифтовой шахте, чтобы в случае подрыва личный состав остался невредим.

Собеседник агентства также утверждает, что украинские военные оставили в здании прирученных бездомных животных. При отходе психбольница была подорвана, одну собаку удалось спасти.