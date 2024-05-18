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15:25, 18 мая 2024Спорт

Капитан сборной Латвии оценил возможность возвращения в КХЛ

Капитан сборной Латвии Даугавиньш заявил, что никогда бы больше не поехал в КХЛ

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Капитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш оценил возможность возвращения в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Его слова приводит Pravda.sk.

«Я бы никогда больше не поехал в Россию играть. Я играл в КХЛ, ни о чем не жалею, но эта глава для меня закрыта. Ситуация такая, какая есть, я не хочу там быть и не буду», — заявил Даугавиньш, назвав себя большим патриотом и гордым латышом.

Нападающий выступал в России с 2014 по 2021 год. Он играл за московское «Динамо», «Торпедо», «Спартак» и «Витязь». С 2023-го Даугавиньш защищает цвета словацкой «Дуклы».

В КХЛ продолжает выступать латвийский вратарь Янис Калниньш. С июля 2022 года он представляет хабаровский «Амур».

В марте 2022 года рижское «Динамо», не вышедшее в плей-офф КХЛ, покинуло турнир по политическим причинам. Латвийский клуб выступал в лиге с момента ее основания в 2008 году.

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