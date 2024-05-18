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11:41, 18 мая 2024Спорт

Российский клуб примет участие в чемпионате Белоруссии по хоккею

Клуб из Смоленска сыграет в чемпионате Белоруссии по хоккею в сезоне-2024/2025

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский клуб примет участие в чемпионате Белоруссии по хоккею в сезоне-2024/2025. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея Белоруссии.

«Состав участников экстралиги пополнит клуб из Смоленска, ранее заявивший о своем желании сыграть в сильнейшем дивизионе национального чемпионата», — говорится в заявлении. Название команды не уточняется. Всего на турнире выступит 14 клубов.

Действующим чемпионом Белоруссии является «Металлург» из Жлобина. Команда выигрывает золотые медали турнира три года подряд.

Сборные России и Белоруссии пропускают крупные международные турниры из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (IIHF). Кроме того, болельщикам запретили проносить на трибуны чемпионата мира-2024 любую символику двух стран.

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