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20:27, 18 мая 2024Россия

Участник СВО пытался задушить 12-летнюю девочку

Baza: участник штурма Бахмута пытался задушить 12-летнюю девочку в Волгограде

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Участник штурмов Бахмута и Соледара пытался задушить 12-летнюю девочку в волгоградском подъезде. Как сообщает Telegram-канал Baza, в социальных сетях нападавшего выложены его фотографии в экипировке ЧВК «Вагнер», а также снимки наград за взятие двух городов и медали «За отвагу».

Участник специальной военной операции (СВО) накинулся на шестиклассницу, когда она она, возвращаясь из школы, зашла в подъезд, в котором живет ее подруга. Он приказал ей не кричать и начал душить, однако через десять секунд, когда девочка уже начала терять сознание, нападавшего спугнул вышедший из лифта мужчина.

Спаситель вывел ребенка на улицу, а через какое-то время девочка еще дважды увидела своего обидчика и даже смогла сфотографировать его со спины. Благодаря этому в тот же день местные полицейские задержали 45-летнего Александра Б. Ранее судимый мужчина дал признательные показания, а Следственное управление Следственного комитета по Волгоградской области возбудило дело о покушении на убийство.

Тем временем на Кубани подростки напали на участника спецоперации и избили его. Инцидент произошел в парке станицы Челбасской Каневского района. Между подростками и мужчиной разгорелся конфликт, причины которого не уточняются.

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      Олег Давыдов
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