В Днепропетровской области Украины прогремел взрыв

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины прогремел взрыв

В городе Кривой Рог Днепропетровской области на юго-востоке Украины прогремел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале «Суспільне новини».

Подробности о происшествии, а также информацию о пострадавших издание не приводит.

12 мая в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. В нескольких районах города был слышен звук взрыва. Днем ранее власти украинского города Сумы рассказали о повреждениях инфраструктуры в результате взрывов.

