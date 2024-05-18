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16:24, 18 мая 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области Украины прогремел взрыв

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины прогремел взрыв

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В городе Кривой Рог Днепропетровской области на юго-востоке Украины прогремел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале «Суспільне новини».

Подробности о происшествии, а также информацию о пострадавших издание не приводит.

12 мая в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. В нескольких районах города был слышен звук взрыва. Днем ранее власти украинского города Сумы рассказали о повреждениях инфраструктуры в результате взрывов.

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      Алина Черненко
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