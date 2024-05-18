В Финляндии начали расследование крупной утечки данных

В Финляндии полиция начала расследование масштабной утечки данных

В Финляндии полиция начала расследование крупной утечки данных в результате кибератаки на столичную сеть. Об этом сообщают правоохранители в пресс-релизе, пишет РИА Новости.

«Расследование взлома информационных систем города Хельсинки с отягчающими обстоятельствами, произошедшего 30 апреля, ведется в сотрудничестве с Центральной криминальной полицией и Департаментом полиции Хельсинки», — сказано в релизе.

Городская администрация Хельсинки подала в полицию заявление о взломе данных в информационной сети отдела образования и воспитания города, сказано в сообщении.

Как уточняется, в результате взлома мошенники могли получить информацию о 80 тысячах человек, включая учащихся и сотрудников образовательного сектора города. По уточненным данным властей, жертвами взлома могли стать 120 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что финская полиция расследует предполагаемое разглашение государственной тайны в ходе работы отдела контрразведки Полиции безопасности Финляндии с российскими информаторами.

По информации полиции, уголовное расследование также касается разведывательной деятельности Сил обороны Финляндии.