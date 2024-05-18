В США оценили вероятность переломить ситуацию на Украине

TAC: последний пакет помощи США не переломит ситуацию на Украине

Последний пакет помощи США Украине вряд ли сможет переломить ход военных действий в пользу Киева. Об этом написало издание The American Conservative со ссылкой на экспертов.

Журналисты TAC оценили вероятность переломить ситуацию на Украине и привели мнение профессора военной истории в Университете Калгари, который утверждает, что американская помощь «крайне маловероятно окажет какое-либо значимое влияние на конечный исход войны» и только продлит ее.

«Вашингтон должен разъяснить Киеву свою неспособность постоянно поставлять Украине оружие», — заключается в публикации.

Ранее США обещали выделить Украине еще два миллиарда долларов через фонд оборонной промышленности. В апреле Конгресс после многомесячного рассмотрения одобрил пакет помощи Киеву объемом в 61 миллиард долларов.