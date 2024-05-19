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17:37, 19 мая 2024Спорт

Гандбольный ЦСКА второй раз подряд выиграл чемпионат России

Гандбольный ЦСКА обыграл «Чеховских медведей» и стал чемпионом России
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Гандбольный клуб ЦСКА победил «Чеховских медведей» во втором матче финальной серии плей-офф чемпионата России и второй раз подряд выиграл титул. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра состоялась в воскресенье, 19 мая, в Чехове и завершилась победой гостей со счетом 30:27. В серии до двух побед счет стал 2-0 в пользу ЦСКА. В первой встрече, которая ранее прошла в Москве, армейцы одержали верх со счетом 26:25.

Таким образом, ЦСКА успешно защитил титул. Победа в чемпионате России стала второй в истории клуба. До 2023 года на протяжении 21 сезон подряд чемпионами страны становились гандболисты «Чеховских медведей».

В феврале капитан ЦСКА Даниил Шишкарев рассказал об отношении к русским в Европе. По словам спортсмена, ранее выступавшего в Македонии, там хорошо относятся к русским. «Взрослое поколение македонцев с трепетом отзывались и отзываются о России, как о великой державе», — отметил гандболист.

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      Андрей Стрельцов
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