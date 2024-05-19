Дзюба оценил победу Усика над Фьюри

Футболист Артем Дзюба заявил, что боксер Усик заслужил победу на Тайсоном Фьюри

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) оценил победу украинского боксера Александра Усика над британцем Тайсоном Фьюри.

«Если честно, это два гения. Молодец, Усик. Заслужил, правда, он. Плачет», — заявил футболист. Он назвал Усика славянским воином и подчеркнул, что предсказывал победу украинца раздельным судейским решением.

В ночь на 19 мая Усик одержал победу над Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе в Саудовской Аравии. Поединок продлился все 12 раундов. Он завершился победой Усика раздельным судейским решением — 115-112, 113-114, 114-113.

Это первое поражение Фьюри в профессиональной карьере при 34 победах и 1 ничьей. Усик победил в 22-м бою на профессиональном ринге и остается непобежденным.