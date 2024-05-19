Кличко оценил победу Усика над Фьюри

Владимир Кличко назвал Александра Усика лучшим боксером современной истории

Бывший украинский боксер Владимир Кличко оценил победу соотечественника Александра Усика над британцем Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Его слова приводит Boxing Scene.

Кличко назвал победу исторической, а Усика — лучшим боксером современной истории. «Представляете, какое на него оказывалось давление? Он продемонстрировал, что хорош в первом тяжелом весе. А потом удивил весь мир, хотя он не такой уж высокий, не такой тяжелый и не такой длиннорукий», — заявил он.

В ночь на 19 мая Усик одержал победу над Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе в Саудовской Аравии. Поединок продлился все 12 раундов. Он завершился победой Усика раздельным судейским решением — 115-112, 113-114, 114-113.

Это первое поражение Фьюри в профессиональной карьере при 34 победах и 1 ничьей. Усик победил в 22-м бою на профессиональном ринге и остается непобежденным.