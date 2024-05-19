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07:18, 19 мая 2024Россия

На Кубани загорелась овощная база

МЧС сообщило о пожаре на овощной база в хуторе Ленина

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Краснодарском крае загорелась кровля склада овощной базы в хуторе Ленина, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Площадь возгорания, которое уже локализовали, составила тысячу квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли 49 специалистов и 11 единиц техники.

18 мая в Приморском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в цехе с полиэтиленом. Площадь возгорания достигала 600 квадратных метров. В здании обрушилась крыша. Пострадавших не было.

13 мая в Архангельске в сухом доке загорелся теплоход «М. В. Ломоносов». Судно находилось на ремонте. Пожару был присвоен второй ранг.

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      Сергей Грехов
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