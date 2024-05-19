На Кубани загорелась овощная база

МЧС сообщило о пожаре на овощной база в хуторе Ленина

В Краснодарском крае загорелась кровля склада овощной базы в хуторе Ленина, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Площадь возгорания, которое уже локализовали, составила тысячу квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли 49 специалистов и 11 единиц техники.

18 мая в Приморском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в цехе с полиэтиленом. Площадь возгорания достигала 600 квадратных метров. В здании обрушилась крыша. Пострадавших не было.

13 мая в Архангельске в сухом доке загорелся теплоход «М. В. Ломоносов». Судно находилось на ремонте. Пожару был присвоен второй ранг.