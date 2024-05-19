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12:42, 19 мая 2024Экономика

Орешкин и Мантуров высказались о европейском и российском автопроме

Орешкин и Мантуров высказались о перспективах автопрома Европы и РФ

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Заместитель руководителя Администрации президента России Максим Орешкин и первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров ответили на вопрос корреспондента Павла Зарубина о перспективах европейского и российского автопрома. Соответствующий ролик журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

По мнению Орешкина, от автомобилей в Европе останутся только марки. «Они потеряли европейский рынок, получили более дорогие энергоресурсы, более дорогие металлы и другие компоненты. У них нет современных технологий электромобилей, и [они] с каждым днем теряют свои конкурентные преимущества, свою долю рынка», — сказал замруководителя Администрации президента.

Мантуров уверен, что экспансия китайского автопрома в Россию является вопросом партнерства. «Те, кто заинтересован в нашем рынке, должны отвечать тем требованиям уровня локализации, которые мы будем предъявлять», — добавил зампред правительства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна заинтересована в присутствии автопроизводителей из Китая на российском рынке и хотела бы расширять сотрудничество.

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      Иван Потапов
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