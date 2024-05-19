Сенатор заявил о колоссальной сумме ущерба от разрушения Каховской ГЭС

Сенатор Кастюкевич: общая сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС колоссальна

Общая сумма ущерба от разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) колоссальна и еще окончательно не подсчитана. Об этом заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, сообщает в воскресенье, 19 мая, РИА Новости.

По его словам, ранее озвученная сумма ущерба в размере 11,5 миллиарда рублей не окончательная.

«Это в основном социальные, инфраструктурные объекты и жилье людей, компенсационные выплаты за утерю домов и имущества. Конечная сумма ущерба колоссальна и будет понятна, как только каждый эвакуированный обретет жилье, а инфраструктура восстановлена», — пояснил сенатор.

Он напомнил, что часть ущерба нанесена безвозвратно — это погибшие люди, животные, уникальная флора и фауна. Помимо этого, имеется и косвенный ущерб — например, из-за прекращения централизованного полива сельскохозяйственных угодий после опустошения Каховского водохранилища, отметил парламентарий.

Каховская ГЭС была повреждена 6 июня 2023 года. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. В Кремле обвинили в произошедшем Киев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это преднамеренной диверсией украинской стороны. В свою очередь, глава Украины Владимир Зеленский расценил произошедшее как экоцид.