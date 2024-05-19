Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Урал
3:3
Завершен
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
Спартак М
3:1
Завершен
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
Ростов
2:1
2-й тайм
live
Балтика
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
18:00 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Англия - Премьер-лига|38-й тур
Арсенал
Сегодня
18:00 (Мск)
Эвертон
Англия - Премьер-лига|38-й тур
Ахмат
Сегодня
19:00 (Мск)
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
16:48, 19 мая 2024Спорт

Тактаров дал совет Усику после победы над Фьюри

Тактаров посоветовал украинскому боксеру Усику перестать заниматься ерундой
Александр Усик

Александр Усик. Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Боец смешанного стиля (ММА) и киноактер Олег Тактаров дал совет украинскому боксеру Александру Усику после его победы над британцем Тайсоном Фьюри. Слова Тактарова приводит Sport24.

«Желаю Саше перестать заниматься ерундой, которая составляет один-два процента на всей Украине и которая попряталась в лесах и землянках после ВОВ», — заявил Тактаров. Он посчитал, что Усик был функционально готов намного лучше Фьюри, и поздравил весь славянский народ с победой украинца.

В ночь на 19 мая Усик одержал победу над Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе в Саудовской Аравии. Поединок продлился все 12 раундов. Он завершился победой Усика раздельным судейским решением — 115-112, 113-114, 114-113.

Это первое поражение Фьюри в профессиональной карьере при 34 победах и 1 ничьей. Усик победил в 22-м бою на профессиональном ринге и остается непобежденным.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Вертолет с президентом Ирана потерпел крушение в горах. Судьба политика неизвестна, связи с ним нет

      В Белгороде при атаке ВСУ пострадала 11-летняя девочка

      Гандбольный ЦСКА второй раз подряд выиграл чемпионат России

      Власти Ирана опровергли информацию о выходе на связь с экипажем вертолета Раиси

      Полиция Армении заблокировала приграничное село для делимитации с Азербайджаном

      19-летний российский хоккеист перейдет в клуб НХЛ

      Mehr удалило сообщение о состоянии президента Ирана после посадки вертолета

      Определено местонахождение жестко приземлившегося вертолета президента Ирана

      Опубликовано видео поисков вертолета президента Ирана

      Нигер и США договорились о выводе американских войск

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше