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19:33, 19 мая 2024Спорт

Тренер «Зенита» рассказал о наказании от бога баскетбола

Тренер «Зенита» Паскуаль: мы прогневали бога баскетбола

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

«Зенит» прогневал бога баскетбола, за что тот наказал команду, не позволив ей выйти в финал Единой лиги ВТБ. Такое заявление сделал главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль, передает ТАСС.

«Я верю в баскетбольного бога. И раз мы не вышли в финал, значит, мы что-то по ходу сезона делали неправильно, прогневали его и были наказаны», — заявил Паскуаль.

Он поздравил тренера московского ЦСКА Андреаса Пистиолиса с победой в полуфинале, отметив, что его клуб боролся до конца, а результат матча решили маленькие детали.

В марте петербургский «Зенит» обыграл «Нижний Новгород» в решающем матче «Финала четырех» Winline Кубка России по баскетболу.

«Зенит» впервые в истории выиграл Кубок России. Ранее команда дважды доходила до решающих матчей турнира, в которых уступала.

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