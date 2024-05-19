Усик прокомментировал победу над Фьюри

Боксер Усик заявил, что планировал победу над Тайсоном Фьюри с 2008 года

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал победу над британцем Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Его слова приводит Sports Illustrated.

«Это большая возможность для меня, моей семьи и моей страны. Я планировал это с 2008 года. Не ради победы, а для моего Бога, моих фанатов, моей страны, родителей и детей», — заявил спортсмен. Он поблагодарил оппонента и свою команду, добавив, что теперь хочет провести время с семьей.

В ночь на 19 мая Усик одержал победу над Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе в Саудовской Аравии. Поединок продлился все 12 раундов. Он завершился победой Усика раздельным судейским решением — 115-112, 113-114, 114-113.

Это первое поражение Фьюри в профессиональной карьере при 34 победах и 1 ничьей. Усик победил в 22-м бою на профессиональном ринге и остается непобежденным.

