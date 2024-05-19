Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 19 мая 2024Наука и техника

Названы сроки выхода летающего автомобиля от Xpeng

Xpeng выпустит свой первый летающий автомобиль на рынок в 2026 году

Изображение: XPENG AEROHT

Китайская корпорация Xpeng обозначила сроки выхода своего первого летающего автомобиля на рынок. Об этом сообщает телеканал CNBC.

В дочерней компании Xpeng AeroHT назвали сроки выхода летающего автомобиля в продажу — 2026 год. По словам руководителя фирмы Брайана Гу, клиенты смогут оформить предзаказ на транспортное средство уже в 2024 году. Стоимость автомобиля не раскрывается.

В компании отметили, что летающим электрокаром можно будет пользоваться только на специальных площадках, находящихся за пределами городов. В будущем, как только Xpeng получит разрешение властей на полеты в городской среде, водителям летающих автомобилей придется оформлять специальную лицензию.

«Причина нашей уверенности относительно сроков запуска в том, что мы проектируем авто для использования не в городских центрах, а на окраинах в живописных местах», — отметил Гу. По его словам, в рамках этого проекта корпорация сотрудничает с властями ряда китайских городов.

В CNBC заявили, что ранее в Xpeng уверяли потребителей, что летающий автомобиль появится в продаже в первом квартале 2025 года.

В начале мая источники издания China Daily рассказали, что компания Tesla вместе с Baidu запустит в Китае роботакси. Вопрос запуска роботакси глава Tesla Илон Маск обсуждал во время своего недавнего визита в Китай.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Александр Усик победил Тайсона Фьюри. Украинец стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе

      Трамп заявил о низком интеллекте Байдена

      Метеорит пронесся над Португалией

      Названы сроки выхода летающего автомобиля от Xpeng

      Российские штурмовики Су-25 поразили замаскированную технику ВСУ

      В США рассказали об уязвимости Зеленского

      Фьюри связал победу Усика с конфликтом на Украине

      Российские военные призвали ВСУ сдаться в плен на авдеевском участке

      Над Черным морем заметили американский беспилотник

      МВД России объявило в розыск замглавы офиса Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше