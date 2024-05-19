Названы сроки выхода летающего автомобиля от Xpeng

Xpeng выпустит свой первый летающий автомобиль на рынок в 2026 году

Китайская корпорация Xpeng обозначила сроки выхода своего первого летающего автомобиля на рынок. Об этом сообщает телеканал CNBC.

В дочерней компании Xpeng AeroHT назвали сроки выхода летающего автомобиля в продажу — 2026 год. По словам руководителя фирмы Брайана Гу, клиенты смогут оформить предзаказ на транспортное средство уже в 2024 году. Стоимость автомобиля не раскрывается.

В компании отметили, что летающим электрокаром можно будет пользоваться только на специальных площадках, находящихся за пределами городов. В будущем, как только Xpeng получит разрешение властей на полеты в городской среде, водителям летающих автомобилей придется оформлять специальную лицензию.

«Причина нашей уверенности относительно сроков запуска в том, что мы проектируем авто для использования не в городских центрах, а на окраинах в живописных местах», — отметил Гу. По его словам, в рамках этого проекта корпорация сотрудничает с властями ряда китайских городов.

В CNBC заявили, что ранее в Xpeng уверяли потребителей, что летающий автомобиль появится в продаже в первом квартале 2025 года.

В начале мая источники издания China Daily рассказали, что компания Tesla вместе с Baidu запустит в Китае роботакси. Вопрос запуска роботакси глава Tesla Илон Маск обсуждал во время своего недавнего визита в Китай.