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15:24, 20 мая 2024Спорт

Девушка-боец UFC рассказала о попытке продать ее в секс-рабство

Боец UFC из Казахстана Агапова заявила, что ее пытались продать в секс-рабство

Фото: R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters

Казахстанская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Мария Агапова рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) о том, с какими трудностями сталкивается, живя в США.

Агапова поделилась, что может стать бездомной перед поединком в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), который запланирован на 13 июля. «Поскольку у меня нет денег на аренду, я живу где придется. Люди меня эксплуатируют, и во время этой эксплуатации пренебрегают личными границами и моей жизнью. В том числе пытаются за моей спиной продать меня в секс-рабство», — заявила она и попросила помощи в поиске безопасного приюта или благотворительной организации.

Ранее Агапова призналась, что у нее были планы бомжевать после начала карьеры в США. «Я думала жарить голубей на костре. О возвращении в Казахстан и речи не было», — рассказала спортсменка.

27-летняя Агапова выступает в UFC с 2020 года. Всего на ее счету десять побед при четырех поражениях в MMA.

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      Дарья Коршунова
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