Девушка-боец UFC из Казахстана рассказала о плане бомжевать и есть голубей в США

Казахстанская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Мария Агапова призналась, что у нее были планы бомжевать после начала карьеры в США. Об этом она рассказала в интервью News.ru.

23-летняя спортсменка призналась, что ей было трудно на раннем этапе карьеры в США. По словам Агаповой, она была готова жить на улице и даже выработала план. «Я думала убивать голубей и жарить их потом на костре. О возвращении в Казахстан и речи не было», — призналась она.

Агапова дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 13 июня. Ее соперницей станет бразильянка Мелисса Гатто. До этого казахстанская спортсменка провела два поединка в рамках организации Invicta FC.

Свой первый поединок в США Агапова провела в июле 2019-го. Он прошел в рамках реалити-шоу The Contender, проходящим под эгидой UFC. Тогда спортсменка из Казахстана уступила Трэйси Кортес.

На счету Агаповой восемь побед и одно поражение в MMA.

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