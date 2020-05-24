Украинская девушка-боец MMA раскритиковала журналистов за вопрос «чей Крым?»

Украинская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Елена Колесник вступилась за боксера Александра Усика, который не раз сталкивался с вопросами местных журналистов о принадлежности Крыма. Свою позицию она выразила в YouTube.

30-летняя Колесник возмутилась высказыванием украинской журналистки Янины Соколовой, которая раскритиковала Усика за участие в съемках фильма российского производства. Спортсменка обратила внимание на то, что украинская пресса не задает вопрос «чей Крым?» настоящим «предателям». В частности, Колесник предложила задать данный вопрос «господину П.».

«Журналисты должны правдиво освещать ситуацию в стране. Шесть лет у нас творится дичайший ужас», — добавила она. Кроме того, Колесник предложила Соколовой провести бой. «Если вам нужен спортивный пендель, подзатыльник — я к вашим услугам», — заявила она.

Усик регулярно посещает Крым, где живут его родственники. В январе 2018-го боксер резко отреагировал на вопрос относительно поездок на полуостров, охарактеризовав такое отношение прессы «собачьим».

Колесник выступает в США в промоушене Invicta FC. На ее счету пять побед и два поражения. До перехода в MMA, Колесник добилась успехов в боксе и кикбоксинге.

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