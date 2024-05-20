Ивлеева вернулась в соцсети

Блогерша Анастасия Ивлеева вернулась к ведению Instagram

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева вернулась к ведению соцсетей. В частности, новые видео появились в ее аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Доброе утро, друзья, сегодня утренняя рутина, а она у меня не менялась, привычки те же, и они прекрасны, потому что они сохраняют энергию, молодость и красоту», — сказала блогерша в опубликованном в сторис ролике и продемонстрировала, как делает дренажный массаж. Еще в одном видео Ивлеева показала своего добермана по кличке Юра.

В конце апреля Ивлеева удалила из Instagram все фотографии и видео. При этом блогерша продолжала публиковать посты в Telegram-канале.

25 апреля на Ивлееву составили протокол за дискредитацию Вооруженных сил России. Поводом послужили ее посты в Instagram. Тверской суд Москвы обязал блогершу выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.