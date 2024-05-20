Пентагон сообщил об отсутствии планов по отправке инструкторов на Украину

Пентагон: США не намерены отправлять военных инструкторов на Украину

США в настоящее время не намерены отправлять военных инструкторов на Украину. Об отсутствии подобных планов сообщил министр обороны США Ллойд Остин, передает ТАСС.

«Сейчас нет планов по отправке наших военных инструкторов на Украину», — заявил шеф Пентагона.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас признала, что некоторые страны НАТО уже отправили на Украину своих военных инструкторов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что отправившие своих инструкторов страны уже «получают своих обучающих обратно».