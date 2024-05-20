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20:13, 20 мая 2024Мир

Пентагон сообщил об отсутствии планов по отправке инструкторов на Украину

Пентагон: США не намерены отправлять военных инструкторов на Украину
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

США в настоящее время не намерены отправлять военных инструкторов на Украину. Об отсутствии подобных планов сообщил министр обороны США Ллойд Остин, передает ТАСС.

«Сейчас нет планов по отправке наших военных инструкторов на Украину», — заявил шеф Пентагона.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас признала, что некоторые страны НАТО уже отправили на Украину своих военных инструкторов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что отправившие своих инструкторов страны уже «получают своих обучающих обратно».

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      Елизавета Мытарева
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