Песков оценил влияние вопроса о легитимности Зеленского на ход СВО

Песков: вопрос легитимности Зеленского не влияет на ход СВО

Вопрос легитимности власти Владимира Зеленского не влияет на ход специальной военной операции (СВО), она продолжается. Так ситуацию оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Нет, спецоперация продолжается», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как отразится на ведении СВО окончание легитимности Зеленского.

20 мая Владимир Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины. В этот день истекает срок его полномочий. Политик занял пост 20 мая 2019 года. Сегодня на Украине должны были привести к присяге нового главу государства. Однако в стране не было президентских выборов из-за действия военного положения.

Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта. Зеленский отменил кампанию, объяснив это тем, что выборы сейчас «не ко времени».