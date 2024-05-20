Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ангелина Калинина
2:1
Завершен
Анастасия Павлюченкова
Страсбург
Людмила Самсонова
2:1
Завершен
Барбора Крейчикова
Страсбург
Арсенал
1:0
Завершен
Акрон
Россия - Мелбет Первая лига|33-й тур
Пари Нижний Новгород
Сегодня
20:00 (Мск)
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
Болонья
Сегодня
21:45 (Мск)
Ювентус
Италия - Серия А|37-й тур
Ванкувер Кэнакс
Завтра
04:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 7-й матч
19:35, 20 мая 2024Спорт

Плющенко рассказал о перенесенной сложнейшей операции

Евгений Плющенко заявил, что перенес операцию на позвоночнике три месяца назад

Фото: Павел Бедняков / POOL / ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о перенесенной сложнейшей операции на позвоночнике. Его слова приводит Sport24.

Бывший спортсмен заявил, что его прооперировали три месяца назад. Его операция длилась пять часов. В результате Плющенко заменили конструкцию на нижнем отделе позвоночника.

Об операции Плющенко стало известно 27 апреля. Тогда он поблагодарил своего лечащего врача Дмитрия Дзукаева.

Плющенко является обладателем рекорда по количеству олимпийских наград в фигурном катании: в его активе четыре медали Игр. Помимо двух золотых он завоевал две серебряные медали. Кроме того, фигурист — трехкратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы.

Плющенко объявил о завершении карьеры в 2017 году. По его словам, на этот шаг его подтолкнули многочисленные травмы и операции. В данный момент он занимается тренерской деятельностью, а также гастролирует со своим ледовым шоу.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин уволил многолетнего заместителя Шойгу из Минобороны. Кто займет его место?

      Российским ученым удалось создать новый метод лечения артрита

      Пилот назвал три возможные причины крушения вертолета президента Ирана

      В Литве объяснили выдачу тяжелого оружия пограничникам опытом Украины

      Российский рецидивист получил 16 лет за жестокую расправу над экс-сожительницей

      Люся Чеботина станцевала в откровенном платье без бюстгальтера

      Разработан метод безопасного замораживания мозга

      В Минобороны Украины создали совет c иностранными дипломатами

      Плющенко рассказал о перенесенной сложнейшей операции

      Решение Сердючки петь на русском языке объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше