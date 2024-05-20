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18:50, 20 мая 2024Россия

Путин освободил Левицкую от должности советника президента

Президент России Путин освободил Левицкую от должности своего советника

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Президент России Владимир Путин освободил Александру Левицкую от должности своего советника. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что документ вступает в силу 20 мая — со дня его подписания.

В этот же день глава государства освободил от должности заместителя министра обороны Юрия Садовенко, который на протяжении многих лет был заместителем ранее возглавлявшего военное ведомство Сергея Шойгу.

Соответствующий указ вступил в силу 20 мая. Другим указом Путин назначил на должность замглавы военного ведомства Олега Савельева, который это этого работал в Счетной палате в должности аудитора.

Ранее депутат фракции «Единая Россия», председатель комитета по культуре Елена Ямпольская стала советником Владимира Путина. До ее назначения эту должность занимал Владимир Толстой.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Ямпольская будет привлечена к теме молодежной политики под кураторством первого заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко.

ЖЗЛ
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