Путин освободил Левицкую от должности советника президента

Президент России Путин освободил Левицкую от должности своего советника

Президент России Владимир Путин освободил Александру Левицкую от должности своего советника. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что документ вступает в силу 20 мая — со дня его подписания.

В этот же день глава государства освободил от должности заместителя министра обороны Юрия Садовенко, который на протяжении многих лет был заместителем ранее возглавлявшего военное ведомство Сергея Шойгу.

Соответствующий указ вступил в силу 20 мая. Другим указом Путин назначил на должность замглавы военного ведомства Олега Савельева, который это этого работал в Счетной палате в должности аудитора.

Ранее депутат фракции «Единая Россия», председатель комитета по культуре Елена Ямпольская стала советником Владимира Путина. До ее назначения эту должность занимал Владимир Толстой.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Ямпольская будет привлечена к теме молодежной политики под кураторством первого заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко.