Раскрыты причины развития так называемой болезни портного

Травматолог Олейник: профессиональные танцы могут привести к «болезни портного»

Искривление мизинца на ноге с объемной косточкой, так называемая «болезнь портного», может развиться из-за профессиональных занятий танцами и по ряду других причин, рассказал травматолог-ортопед, научный сотрудник НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Алексей Олейник. Их врач раскрыл в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Олейника, необычное название состояния связано с тем, что из-за швейных машинок с ножным приводом такая патология часто развивалась у портных, постоянно сильно нажимавших ногой на педаль. При подобной деформации мизинец отклоняется внутрь, а пятая плюсневая кость смещается наружу. Это может проявляться в виде болезненной «шишки», мозоли в области головки пятой плюсневой кости, уточнил врач. Кроме того, при такой патологии передний отдел стопы распластан из-за большого угла между первой и пятой плюсневыми костями стопы, а мизинец отклонен кнутри или находит на четвертый палец стопы.

Со временем, по словам Олейника, у людей с «болезнью портного» начинают сильно болеть ступни при нагрузках и ходьбе, появляется воспаление, становится трудно купить обувь. Причиной ее развития, объяснил травматолог, является чрезмерная нагрузка на передний отдел стопы, которая приводит к его распластыванию. Кроме неудобной обуви с носком и каблуками к деформации могут привести лишний вес, профессиональные занятия танцами и спортом, травмы стопы, слабые от природы мышцы стопы и возрастное снижение эластичности тканей. Улучшить качество жизни при постоянных болях, связанных с «болезнью портного», подчеркнул Олейник, может только операция.

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