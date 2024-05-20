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11:17, 20 мая 2024Силовые структуры

Российские полицейские задержали сбежавшего из СИЗО 19-летнего преступника

МВД: в Кемеровской области задержали сбежавшего из СИЗО преступника

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Новокузнецке задержали сбежавшего из следственного изолятора (СИЗО) преступника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

По данным ведомства, 19-летнего россиянина поймали на одной из улиц города.

Ранее стало известно, что сбежавший Александр Черников был осужден за грабеж. В полиции рассказывали, что у беглеца есть шрам на голове и левой руке, а на левой кисти татуировка с буквами. Кроме того, на правом предплечье у него набит узор, а на левом — молния.

Также в Ярославле из колонии сбежал 38-летний мужчина, осужденный за расправу.

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      Екатерина Кашурникова
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