Российские полицейские задержали сбежавшего из СИЗО 19-летнего преступника

МВД: в Кемеровской области задержали сбежавшего из СИЗО преступника

В Новокузнецке задержали сбежавшего из следственного изолятора (СИЗО) преступника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

По данным ведомства, 19-летнего россиянина поймали на одной из улиц города.

Ранее стало известно, что сбежавший Александр Черников был осужден за грабеж. В полиции рассказывали, что у беглеца есть шрам на голове и левой руке, а на левой кисти татуировка с буквами. Кроме того, на правом предплечье у него набит узор, а на левом — молния.

Также в Ярославле из колонии сбежал 38-летний мужчина, осужденный за расправу.