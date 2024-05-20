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18:26, 20 мая 2024Моя страна

Самая редкая сова в мире принесла потомство в России

Самая редкая сова в мире — рыбный филин — принесла потомство в России

Фото: Robert tdc / Flickr / Creative Commons

Самая большая и редкая сова в мире принесла потомство в Норском заповеднике, который расположен на Дальнем Востоке. Об этом сообщает портал «Амурская правда».

Речь идет о рыбном филине, который занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. Птенца во время патрулирования территории с использованием квадрокоптера обнаружил на кордоне Меун директор заповедника Тимофей Мудрак.

По данным ученых, сегодня упомянутая птица обитает только в России, на территории Амурской области, Хабаровского и Приморского края, Сахалина и Курильских островов. Отмечается, что на данный момент насчитывается не более 400 пар пернатых. Пары филин образует один раз и на всю жизнь.

В Норском заповеднике рыбный филин живет вблизи самого северного кордона Меун и очень редко показывается на глаза даже госинспекторам, поэтому разглядеть птицу поближе можно только на кадрах с фотоловушек или с камер, установленных на коптере.

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«Обитает этот редкий вид вблизи Норы и зимой прилетает рыбачить на ленка и хариуса на промоины у берега. Его след, размером с ладонь взрослого человека и похожий на букву "К", не перепутать ни с каким другим», — рассказали в дирекции Государственного природного заповедника.

В марте раненого тюлененка принесло на льдине в центр города Находка.

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      Майя Пономаренко
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