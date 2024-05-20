Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:46, 20 мая 2024Мир

Спасатели не обнаружили следов вертолета президента Ирана

Press TV: спасатели достигли источника тепла, но следов вертолета Раиси не нашли

Фото: Azin Haghighi / Moj News Agency / WANA / Reuters

Иранские спасатели достигли источника тепла, обнаруженного турецким беспилотником Akinci в районе поисков вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, но следов воздушного судна не нашли. Об этом сообщил телеканал Press TV.

Ранее стало известно о выдвижении отрядов спасателей к месту возможного падения вертолета иранского лидера.

Турция по просьбе Ирана направила 32 альпиниста на поиск вертолета Раиси. Помимо людей в поисковой операции будут задействованы шесть вертолетов с приборами ночного видения.

Вертолет с главой Ирана упал днем 19 мая после его встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он совершил посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны, недалеко от городов Джольфа и Верзеган.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США сообщили о возможной гибели президента Ирана в авиакатастрофе. Вертолет Раиси не могут найти уже более 11 часов

      Следующая Call of Duty станет бесплатной

      Спасатели не обнаружили следов вертолета президента Ирана

      В Приморье спасли заблудившуюся в лесу 92-летнюю пенсионерку

      Иранские спасатели направились к месту возможного крушения вертолета Раиси

      Российские бойцы стали эффективнее уничтожать дроны ВСУ

      Россиян предупредили о схеме мошенничества с флюорографией

      Первый самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Иран

      Популярная певица снялась топлес для журнала

      Женщина поплатилась жизнью за эксперименты с сексом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше