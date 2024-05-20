Спасатели не обнаружили следов вертолета президента Ирана

Press TV: спасатели достигли источника тепла, но следов вертолета Раиси не нашли

Иранские спасатели достигли источника тепла, обнаруженного турецким беспилотником Akinci в районе поисков вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, но следов воздушного судна не нашли. Об этом сообщил телеканал Press TV.

Ранее стало известно о выдвижении отрядов спасателей к месту возможного падения вертолета иранского лидера.

Турция по просьбе Ирана направила 32 альпиниста на поиск вертолета Раиси. Помимо людей в поисковой операции будут задействованы шесть вертолетов с приборами ночного видения.

Вертолет с главой Ирана упал днем 19 мая после его встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он совершил посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны, недалеко от городов Джольфа и Верзеган.