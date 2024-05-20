В ЕС заявили о страхе перед действиями Фицо после покушения

FT: в ЕС опасаются более разрушительных действий Фицо в НАТО после покушения

В Европейском союзе опасаются, что после покушения премьер-министр Словакии Роберт Фицо станет более разрушительной силой в Североатлантическом альянсе, таким как глава правительства Венгрии Виктор Обран. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Некоторые европейские чиновники опасаются, что Фицо может стать более разрушительной силой внутри НАТО, как Орбан, который задержал вступление Финляндии и Швеции», — говорится в материале.

Как отмечает издание, еще до нападения Фицо присоединился к своему венгерскому коллеге в противостоянии кандидатуре действующего премьера Нидерландов Марку Рютте на пост следующего генерального секретаря НАТО.

По информации высокопоставленного чиновника в ЕС, пожелавшего остаться анонимным, словацкий премьер до сих пор проявлял себя более компромиссно в частном порядке, чем во время своих «воинственных» появлений на аудитории, поэтому он «определенно не в лиге Орбана».

Ранее стало известно, что МВД Словакии проверяет версию о том, что у стрелявшего в Фицо Юрая Цинтулы может быть сообщник. Отмечается, что через два часа после нападения его историю в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) удалили, однако это было сделано не им и не его супругой.