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12:27, 20 мая 2024Россия

В Кремле анонсировали встречу Путина с главой Кабардино-Балкарии

Песков анонсировал встречу Путина с главой Кабардино-Балкарии Коковым

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 мая, встретится с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. Такой анонс сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь отметил, что в начале недели Путин работает в Кремле.

Песков подчеркнул, что у главы государства также пройдет несколько совещаний во второй половине дня.

До этого Путин провел встречу с бывшим вице-премьером Викторией Абрамченко, которая покинула кабмин. Он обсудил с ней варианты для дальнейшей работы.

Предполагалось, что Абрамченко будет курировать области сельского хозяйства, сферу агропромышленного комплекса и экологии.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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