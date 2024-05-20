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16:52, 20 мая 2024Спорт

Во Франции захотели наказать футболиста за отказ от участия в ЛГБТ-акции

На игрока «Монако» Камару захотели наложить санкции за заклеивание эмблемы ЛГБТ

Фото: Norbert Scanella / imago-images.de / Globallookpress.com

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера призвала наказать футбольный клуб «Монако» за отказ игрока команды Мохамеда Камары участвовать в ЛГБТ-акции (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает RTL.

В ходе 34-го тура чемпионата Франции проводилась акция: на форму футболистов была нанесена надпись о борьбе с гомофобией, а расположенный на рукаве логотип турнира был раскрашен в радужные цвета. Камара заклеил эти изображения черным скотчем и отказался делать командное фото рядом с тематическим баннером.

Удеа-Кастера назвала поведение игрока недопустимым. «Я считаю, что должны быть наложены самые строгие санкции не только на игрока, но и на клуб, который допустил это», — заявила министр.

В сезоне-2022/2023 ряд иностранных футболистов также отказывался участвовать в ЛГБТ-акциях. «Я глубоко сожалею, что у нас во Франции нет 100 процентов игроков, которые придерживаются этого принципа недискриминации», — сказала тогда Удеа-Кастера.

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      Андрей Стрельцов
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