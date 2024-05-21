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19:19, 21 мая 2024Спорт

13-летний шахматист стал самым молодым гроссмейстером России

13-летний шахматист Иван Землянский стал самым молодым гроссмейстером России

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

13-летний шахматист Иван Землянский стал самым молодым гроссмейстером России. Об этом РБК сообщила Федерация шахмат России (ФШР).

Землянский на турнире в Шардже (ОАЭ) выполнил норму международного гроссмейстера. В восьми турах юный спортсмен набрал пять очков, выиграв партии у индийских шахматистов Абхиджита Гупты и Адитьи Миттала, а также у представляющего Словению Владимира Федосеева.

После этого гроссмейстер Сергей Шипов похвалил шахматиста и заявил, что Землянский показывает зрелую игру. При этом он подчеркнул, что спортсмену рано пророчить чемпионские титулы.

В декабре 2023 года восьмилетний шахматист из России Роман Шогджиев победил гроссмейстера из Норвегии Юхана-Себастьяна Кристиансена во втором матче чемпионата мира по рапиду и блицу в Самарканде. Сопернику Шогджиева было 25 лет, и он занимал 146-е место в рейтинге Международной шахматной федерации.

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      Анастасия Борисова
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