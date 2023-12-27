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17:59, 27 декабря 2023Спорт

Восьмилетний россиянин победил 25-летнего шахматиста на чемпионате мира

Восьмилетний шахматист Шогджиев победил 25-летнего Кристиансена на ЧМ по рапиду

Фото: Jose Castillo / Unsplash

Восьмилетний шахматист из России Роман Шогджиев победил гроссмейстера из Норвегии Юхана-Себастьяна Кристиансена во втором матче чемпионата мира по рапиду и блицу, проходящего в Самарканде. Результаты доступны на сайте турнира.

Россиянин играл белыми фигурами, партия закончилась на 71-м ходу. Сопернику Шогджиева 25 лет, он занимает 146-е место в рейтинге ФИДЕ.

Днем ранее Шогджиев выиграл у представителя Узбекистана Жахонгира Вахидова на 46-м ходу партии. Первому сопернику россиянина 28 лет.

Всего Шогджиев одержал две победы, сыграл две партии вничью и потерпел три поражения, набрав в общей сложности в семи партиях три очка. Он занимает 130-е место в турнирной таблице во второй день соревнований. В октябре этого года спортсмен выиграл первенство мира среди шахматистов в возрасте до восьми лет.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Самарканде с 26 по 30 декабря. Общий призовой фонд турнира составляет 600 тысяч долларов.

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      Анастасия Борисова
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