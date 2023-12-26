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16:12, 26 декабря 2023Спорт

Восьмилетний россиянин победил 28-летнего шахматиста на ЧМ по рапиду и блицу

Восьмилетний россиянин Шогджиев победил 28-летнего шахматиста Вахидова на ЧМ

Фото: Jani Kaasinen / Unsplash

Восьмилетний шахматист из России Роман Шогджиев победил гроссмейстера из Узбекистана Жахонгира Вахидова в первом раунде чемпионата мира (ЧМ) по рапиду и блицу, проходящего в Самарканде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин играл черными фигурами, партия закончилась на 46-м ходу. В другой встрече турнира российский гроссмейстер Ян Непомнящий, играя белыми, завершил вничью встречу против 15-летнего шахматиста из Казахстана Ернура Амангелды.

Шогджиев в октябре этого года выиграл первенство мира среди шахматистов в возрасте до восьми лет. 28-летний Вахидов является чемпионом Всемирной шахматной олимпиады.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Самарканде с 26 по 30 декабря. Общий призовой фонд турнира составляет 600 тысяч долларов.

В ноябре Международная федерация шахмат (ФИДЕ) продлила разрешение российским и белорусским шахматистам выступать под флагом организации. Оно распространяется на тех, кто уже выступает в нейтральном статусе, и продлится до 1 января 2025 года.

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      Алексей Гусев
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